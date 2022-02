Skoler og andre institutioner skal ikke være »værdineutrale serviceorganer«, og det dur ikke, når lærere »bakker« for at undgå konfrontationer af hensyn til elevers religiøse følelser. Faktisk kan man sætte et lighedstegn mellem krænkelser af folks følelser og et frit samfund.

Det mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, hvis udtalelser lander lige midt i forhandlingerne om undervisning i Muhammed-krisen.