Regeringen og KL indgår stram økonomiaftale

Det sker på trods af KL’s krav om at få hævet anlægsrammen for dels at kunne bygge til flere børn og ældre, dels at få råd til at bygge til de stigende priser på byggeri.

»Vi kunne have ønsket os andre omstændigheder, for nu skal kommunerne ud i meget svære prioriteringer. Det bliver en svær opgave,« lød det fra KL’s formand Martin Damm (V), da han sammen med de øvrige forhandlere kom ud på Finansministeriets flisegang efter mange timer ved forhandlingsbordet.