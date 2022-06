Det specialiserede socialområde hører under serviceudgifterne og dækker blandt andet over udsatte børn og unge og voksne med handicap. Her har der været stigende udgifter.

- Derfor vil kommunerne blive nødt til at gennemføre besparelser på andre velfærdsområder, og det kan for eksempel være dagtilbud, ældre eller skole, siger Houlberg.

I onsdagens aftale hæfter Houlberg sig også ved det meget lave niveau i anlægsudgifterne.

I 2023 er der aftalt et niveau på 18,5 milliarder kroner. Sidste års aftale medførte en ramme på 19,9 milliarder kroner i 2022.

Ser man længere tilbage, er årets anlægsramme faktisk også bemærkelsesværdig, mener Houlberg.

- På anlægssiden er aftalen historisk, i den forstand at vi ikke har set en strammere økonomiaftale siden første år efter kommunalreformen i 2007, siger han.