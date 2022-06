Bar og forblæst ligger en byggegrund mellem to idrætshaller i den sjællandske by Bjæverskov, selv om det i årevis har været planen at forbinde de to bygninger og dermed sikre en lun overgang og bedre sammenhæng mellem aktiviteter, give mere plads til f.eks. spinning og måske ovenikøbet få plads til en hyggekrog og et par mødelokaler. Men pladsen forbliver tom.