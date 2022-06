Kristian Thulesen Dahl (DF) er glad for DF-formand Morten Messerschmidts udmelding om, at han ønsker, at Thulesen Dahl skal have flere ordførerposter.

- Det ser jeg da frem til, siger han kort før et gruppemøde i partiet tirsdag formiddag.

I sin grundlovstale søndag lagde DF-formand Morten Messerschmidt op til, at den forhenværende formand Kristian Thulesen Dahl skal have flere ”tunge” ordførerskaber, end han har i dag.