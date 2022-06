02/06/2022 KL. 19:12

Allerede inden valgaftenen var Thulesen Dahls opførsel blevet bemærket i Dansk Folkeparti: Signalerer, at »han er færdig med partiet«

I Dansk Folkeparti går irritationen over Kristian Thulesen Dahl længere tilbage end det manglende fremmøde ved onsdagens valgfest på Christiansborg. Bag facaden beretter centrale kilder om en eksformand, der kommer for sent til gruppemøder og ikke har taget de ordførerskaber, han ellers kunne have fået. Selv afviser han kritikken.