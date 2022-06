Messerschmidt: Thulesen Dahl skal have flere tunge poster

I dag er Thulesen Dahl forsvarsordfører.

Kristian Thulesen Dahl var ikke selv til stede under partiets grundlovsfejring.

Han deltog heller ikke ved DF-valgfesten efter folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet onsdag.

Den beslutning kaldte Messerschmidt ”mærkelig” og lagde vægt på, at Thulesen Dahl - som forsvarsordfører - blev væk uden at orientere formanden.

Thulesen Dahl har oplyst til flere medier, at fraværet skyldtes, at han for første gang siden 1994 havde mulighed for at deltage i en gammel familietradition.