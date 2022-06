Det var et historisk stort ja, danskerne gav, da de onsdag stemte om at afskaffe det danske EU-forsvarsforbehold.

Hele 65,8 pct. af danskerne stemte ja. På samtlige valgsteder i Danmark har majoriteten af de fremmødte sat kryds i den øverste boks på stemmesedlen.

Men der er huller i kortet.

For på 19 valgsteder rundtomkring i Danmark var der flest danskere, som satte kryds ved nejet og altså ønskede at beholde det forbehold, Danmark har mod at deltage i det fælles forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde i EU.