Flertal støtter ikke automatisk organdonation: Går for langt

Hos De Konservative er folketingsgruppen ifølge sundhedsordfører Per Larsen enige om at stemme imod forslaget. Partiet mener, at det er for vidtrækkende.

Desuden har Folketinget for to uger siden vedtaget et beslutningsforslag, som tvinger borgere til at tage stilling til organdonation, når man eksempelvis skal have nyt kørekort eller pas.

- Det vil helt klart få flere til at melde sig som organdonorer, og i det hele taget få flere til at tage stilling, siger Per Larsen.

Ifølge DR har Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet også oplyst, at de ikke vil stemme for forslaget.