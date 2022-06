Det gjorde ondt i brystet, og hendes hjerte slog hårdt, fortalte hun sin far, der stod i Solrød godt 40 minutter væk. Pludselig forsvandt hendes stemme. Mads Sebbelov hørte et bump og var instinktivt klar over, at hun var faldet om. Han forsøgte at råbe Josephine op gennem telefonen, men uden held. Han ringede i stedet til hendes bror – den dengang 19-årige Oscar Sebbelov – som var få minutter væk.

»Oscar, skynd dig op til Josephine. Hun har fået et hjertestop,« husker Mads Sebbelov, at han sagde.