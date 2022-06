Da Poul Nyrup Rasmussen stod i stemmeboksen onsdag, fløj der mange tanker gennem hans hoved. Danmarks tidligere statsminister og formand for Socialdemokratiet var ikke i tvivl om, at han ville stemme ja til at afskaffe det forsvarsforbehold, som han selv havde været med til at forme.

»Med fuld musik og stor glæde,« betoner han.