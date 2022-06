Kofod er på vej til Washington og møde med Blinken

Netop torsdag har regeringen fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der skal sikre opbakning til optagelse af Sverige og Finland i forsvarsalliancen.

- Vi skal og vil hjælpe Ukraine med at modstå Ruslands brutale angreb, og vi skal også være der, når Ukraine skal genopbygges.

- Vi skal slå ring om Sverige og Finland, som med historiske beslutninger om at ansøge om NATO-medlemskab vidner om, at Vesten er samlet, og at den transatlantiske alliance står stærkt, siger Kofod.

Han glæder sig i den forbindelse over, at det blev et klart ja ved folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.