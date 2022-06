02/06/2022 KL. 18:00

For abonnenter

Stort ja på en billig baggrund? Vælgere blev væk, da forbehold forsvandt

Mens vælgernes ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet blev det største i EU-afstemningernes historie, så nærmer et andet af valgets kongetal sig en bundrekord. Det får forsker til at komme med et forslag.