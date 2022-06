Mette Frederiksen har stemt ja: Det er det rigtige for Europa og Danmark

Statsminister Mette Frederiksen (S) har onsdag morgen sat sit kryds ved folkeafstemningen om Danmarks forsvarsforbehold i EU. Hun anbefaler et ja til at afskaffe forbeholdet.

- Jeg stemmer ja denne her gang virkelig med hjertet, for jeg mener, at det er det rigtige for Europa og for Danmark og vores fremtid, siger hun til journalister foran valgstedet i Værløse.