Afskaffelsen af forbeholdet betyder ikke nogen store forandringer af den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik nu og her. Ingen danske soldater bliver sendt på EU-missioner i morgen eller i overmorgen.

Folketinget har alene fået et nyt sikkerhedspolitisk redskab, som kan bruges, når og hvis der på et tidspunkt viser sig politisk vilje til det. Og under forudsætning af, at Danmark har soldater og materiel til opgaven, naturligvis.

Men derimod kan de indenrigspolitiske konsekvenser af folkeafstemningen vise sig langt hurtigere.