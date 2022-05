Han refererede formentlig til Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, som for nylig kom til at svare »generelt nej« til et lignende spørgsmål i folketingssalen.

Et svar, som Søren Søndergaard dog kort efter præciserede og slog fast, at »Putin-diktaturet udgør en trussel mod hele Europa hvad angår cyber, misinformation og atomart.«

LA: Gakket bagland

Under afslutningsdebatten mandag fortsatte SF, De Radikale og De Konservative på skift med at udfordre EL’s forsvarspolitik.

Til sidst kom Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, Mai Villadsen til en form for undsætning:

»Bare rolig, jeg vil ikke spørge til Nato. Jeg synes egentligt grundlæggende, at det er synd for ordføreren, at ordføreren har så gakket et bagland. Jeg ved godt, at ordføreren ikke selv er så skør,« sagde han.