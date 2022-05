Ellemann blæser til valgkamp: »Når vi danner en blå regering...«

»Vi skal sikre, at der er et friplejehjem i hver kommune,« bebudede han.

Ellemann lovede samtidig, at Venstre står ved løftet om at velfærden skal følge med, når der kommer flere ældre i de kommende år. Dét, der med et fagudtryk kaldes at dække det demografiske træ.

Minimumsnormeringer og Arne-pension

Hvad angår Socialdemokratiets helt store valgløfte fra den seneste valgkamp, Arne-pensionen, så er Venstre mere kritisk.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at Arne-pensionen i den grad ikke er vokset i vores have,« sagde Ellemann.

Arne-pensionen giver lønmodtagere ret til at gå nogle år tidligere på pension efter mindst 42 år på arbejdsmarkedet.

De Konservative har meddelt, at partiet ønsker at afskaffe ordningen, hvis regeringsmagten skifter.

Og også Venstre så helst en anden model, hvor man i stedet forbedrede seniorpensionen, understregede Ellemann, uden dog at sige direkte, at Arne-pensionen skal afskaffes.

»Arne-pensionen er målrettet en socialdemokratisk vælgergruppe, som har et bestemt antal år på arbejdsmarkedet. Den er designet til at foregøgle alle danskere, at det her rammer lige præcis mig,« tordnede han.