Gymnasieelever spår bedre trivsel efter ny aftale om fordeling

- Vi ved, at transporttid på vej til og fra skole betyder rigtig meget for unge. Altså for om man har mulighed for at deltage i udvalgskulturen efter skole, eller om man har så langt til og fra, at man har svært ved at nå at lave lektier.

- Det betyder enormt meget for både trivsel og faglighed. Derfor er det vigtigt, at aftalen tager højde for det, siger hun.

I dag er den maksimale transporttid, der må være til gymnasiet, 60 minutter. Men med aftalen bliver den nedsat til 45 minutter.

Får en kommende gymnasieelev ikke en af sine fire prioriteter, kan eleven få en plads på et gymnasium tæt på.