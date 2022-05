Trods bedring får Statsministeriet kritik for sene aktindsigter

- Aktindsigt er på den måde en central del af et demokratisk samfund, sagde Niels Fenger i en pressemeddelelse 27. april 2021.

Statsministeriets sagspukkel er dog på vej til at blive bragt ned, skriver ombudsmanden. Indtil videre er antallet af sager nedbragt fra 70 i februar 2021 til 31 sager i april 2022.

- Jeg kan konstatere, at Statsministeriet har oprustet sine ressourcer på området og arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, men ministeriet er stadig ikke i mål, siger Niels Fenger i mandagens pressemeddelelse.

Ud over at beskytte borgernes rettigheder er ombudsmandens opgave blandt andet at behandle klager over offentlige myndigheder.

Ombudsmanden har bedt Statsministeriet om en ny status for behandlingen af sager om aktindsigt efter tredje kvartal i år.