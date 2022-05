Afslutningsdebat bliver generalprøve på valg og afstemning

- Jeg tror, det bliver en temmelig hård debat, fordi det bliver en generalprøve på folketingsvalget, siger han.

Aktuelle sager som inflation, krig i Ukraine og sagen om Claus Hjort Frederiksen ventes også at komme til at præge debatten, som statsministeren indleder, hvorefter partierne får mulighed for at kommentere.

- Det burde være en af de debatter, der er rigtigt godt gang i, fordi der er et folketingsvalg i vente og den folkeafstemning, der er om kort tid, siger politisk analytiker på Altinget Erik Holstein.