Til sidst i kommentaren understreger Mikkel Irminger Sarbo, landsformand for partiet, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.

- Afsæt for situationen er en række alvorlige brud på Radikale Venstres samværspolitik, samt at vi ikke kan opnå sikkerhed for et tilfredsstillende arbejdsmiljø på Karen Melchiors kontor i Europa-Parlamentet. Da der er tale om personfølsomme forhold, har jeg ikke yderligere kommentarer til situationen, siger han.

Ekstra Bladet afdækkede sidste år, hvordan flere af Karen Melchiors ansatte har sagt op, fordi arbejdsmiljøet ifølge dem var for hårdt. Blandt andet på grund af Melchiors hidsige udfald, fortalte de.

I februar sygemeldte Karen Melchior sig. I marts meddelte hun, at hun var klar til at genoptage arbejdet i EU-Parlamentet.