Radikal ledelse er overrasket over EU-politikers raskmelding

- Det er glædeligt, at Karen har fået det bedre.

- Men det kommer som en stor overraskelse for os, at Karen nu har genoptaget arbejdet, for i forretningsudvalget kan vi desværre ikke stå inde for, at det på det aktuelle grundlag kan gøres på en for medarbejderne betryggende måde, siger Mikkel Irminger Sarbo til avisen.

- Vi imødeser derfor et møde med Karen om situationen hurtigst muligt, siger han.

Ekstra Bladet afdækkede sidste år, hvordan flere af Karen Melchiors ansatte har sagt op, fordi arbejdsmiljøet var for hårdt på grund af blandt andet Melchiors hidsige udfald.