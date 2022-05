Her lød svaret, at det bliver op til Sundhedsstyrelsen at beskrive, hvad nærhospitalerne skal have af funktioner.

Samtlige af Folketingets partier er med i aftalen, der blandt andet også vil sikre flere praktiserende læger. Samtidig skal behandling og diagnosticering i større grad foregå i folks egne hjem.

Der er i alt afsat 6,8 milliarder kroner over otte år i aftalen.