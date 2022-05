Danmark sender 140 millioner til tørkekatastrofe på Afrikas Horn

Den alvorlige situation gør, at Danmark skal bidrage mere for at hjælpe, mener ministeren.

- Jeg gik rundt om en landsby, og der lå så mange døde dyr i solen, som viste med al tydelighed, hvor fuldstændigt katastrofalt det er for de her landsbyer, siger Flemming Møller Mortensen.

Ministeren ved godt, at der er et stort fokus på krigen i Ukraine.

- Men jeg glemmer ikke. Vi glemmer ikke fra dansk side, siger han.

Flemming Møller Mortensen understreger vigtigheden af at støtte både FN’s og danske nødhjælpsorganisationers arbejde i området.

Med det nye bidrag har Danmark givet omkring 300 millioner kroner til nødhjælpsarbejdet i området ifølge ministeren.

FN vurderer, at tørken har betydet, at over 15 millioner mennesker oplever sult, og at næsten to millioner børn risikerer at dø af sult.