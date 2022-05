Kommuner vil af med pligt om uddannelser til jobløse unge

For mange jobløse og skoletrætte unge løber ind i et krav om at gå i skole fremfor at få et job, mener kommunerne. De vil have afskaffet det, der hedder uddannelsespålægget.

Det drejer sig om unge under 30 år, der hverken har et arbejde eller det, der hedder en kompetencegivende uddannelse. Hvis de vil have ydelsen uddannelseshjælp, så kan de blive pålagt at starte på en uddannelse.