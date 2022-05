Kofod venter fuld støtte til Nato-udvidelse trods tyrkisk skepsis

- Vi har ikke en positiv holdning til det, sagde Erdogan til journalister efter fredagsbønnen i Istanbul.

Dog har Tyrkiet ellers tidligere været positiv over for finsk medlemskab af Nato. Det sagde landets udenrigsminister, Pekka Haavisto, fredag.

Ligeledes har tyrkerne ikke udtrykt deres skepsis direkte til Sverige, skrev den svenske udenrigsminister, Ann Linde, i en kommentar til TT.

Det er krigen i Ukraine, der har sat Nato højt på dagsordenen i de to lande. Begge har endnu ikke indgivet en formel ansøgning om medlemskab.

Imens kræver det et enstemmigt Nato for at blive optaget i alliancen. Og derfor har Tyrkiet reelt mulighed for at blokere for, at de to lande bliver medlemmer.