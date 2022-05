Det kræver et enstemmigt Nato at blive optaget i alliancen. Og derfor har Tyrkiet reelt mulighed for at blokere for, at Finland og Sverige bliver medlemmer.

Det siger Steen Kjærgaard, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Fredag udtalte Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan til nyhedsbureauet Reuters, at Sverige og Finland er ”hjem for mange terrororganisationer”.