EL-profiler vil fjerne øjeblikkelig EU-exit fra partiprogram

For EU kan godt skabe resultater for et socialistisk, grønt parti, lyder det.

- Der kan også skabes progressiv forandring gennem EU-systemet, siger Skipper og nævner klimaområdet og ligestillingsområdet som eksempler.

- Det skal vi jo ikke sige nej til.

Politisk kommentator Hans Engell mener, at de seneste 10-15 år har været en ”vandring” for Enhedslisten på EU-området, der på årsmødet denne weekend kan ”nå et afgørende punkt”.

- Bukserne er ved at revne på Enhedslisten.

På den ene side står, hvad Hans Engell kalder ”pragmatiske socialister”, som er imod udmeldelse, og på den anden side står ”fundamentalisterne”, der holder fast i partiets udgangspunkt.

- De har prøvet med mange kompromiser gennem mange år, men på et tidspunkt bliver det svært, og så er man nødt til at træffe en beslutning. Der står Enhedslisten nu, siger han.

I alt er fire forslag til debat og afstemning om Enhedslistens EU-politik på årsmødet.

I et af forslagene lyder det, at ”erfaringerne fra brexit viser os, hvor vigtigt det er, at venstrefløjen står fast på EU-modstanden og er parat til at bryde med EU”.

Enhedslistens nuværende politiske ordfører, Mai Villadsen, har ikke haft tid til interview inden årsmødet. Hun holder tale på årsmødet fredag.