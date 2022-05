13/05/2022 KL. 11:00

Lørdag klokken 14.45 kan Enhedslisten tage et historisk opgør med EU-modstand: »Folketingsgruppen er splittet til atomer«

En turbulent tid for Enhedslisten får tilføjet endnu et kapitel, når baglandet lørdag skal ud i en vital afstemning om partiets EU-politik. Resultatet kan blive et historisk farvel til den hårde EU-modstand, og fra centrale kilder i partiet lyder vurderingen, at man ikke aner, hvor det hele lander. Imens er politisk ordfører Mai Villadsen stille.