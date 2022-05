Det er SF, De Radikale, Frie Grønne og partierne i blå blok minus Liberal Alliance, der står bag kritikken. Rent formelt får det ikke nogen konsekvenser for ministrene.

- Der er et flertal i udvalget, som ønsker at udtrykke misbilligelse til, hvordan regeringen har håndteret denne sag, siger miljøordfører Jacob Jensen (V) efter torsdagens samråd.

- Vi mener ikke, man har givet udvalget fyldestgørende oplysninger.

En næse er en betegnelse for kritik af en politikers handlinger. En politiker kan eksempelvis få en næse for at begå fejl i sagsbehandlinger eller for at tage beslutninger mod bedre vidende.