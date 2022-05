Det er på trods af, at hun for kort tid siden havde en anden holdning til spørgsmålet. Men for statsminister Mette Frederiksen (S) har den russiske invasion af Ukraine ændret alt.

- Jeg tror faktisk ikke, at det, at jeg selv har haft en anden holdning tidligere, er et problem. For jeg må jo bare åbent og ærligt sige, at det er fordi Europa og verden har forandret sig, siger Mette Frederiksen til TV2 News.

Regeringen har tidligere sagt, at det ikke var nødvendigt at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Så sent som 1. februar sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Altinget, at der er ikke noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at ”vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil”.