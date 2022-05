SF’erne har ikke fuldstændig styr på tropperne, når vælgerne 1. juni har mulighed for at marchere til folkeafstemning for eller imod afskaffelse af Danmarks forsvarsforbehold.

Partiafdelingerne i bl.a. Skive og Næstved vil nemlig ikke anbefale medlemmerne at følge partilinjen og stemme ja.

En af de kritiske stemmer