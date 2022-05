Alternativet står overfor afgørende valg: Vi er kommet for at blive

Og i sin tale til landsmødet i Odense lørdag formiddag, er hun optimistisk, trods det at partiet i øjeblikket er i en overlevelseskamp og ligger under spærregrænsen i langt de fleste målinger.

- Det er vores fælles ansvar at få Alternativets politik ud over rampen nu. At vise, at Alternativet er Danmarks bæredygtige, systemforandrende og progressive parti. Vi er kommet for at blive og vi kræver en forandring, siger Franciska Rosenkilde.

I sin første tale for et år siden som nyvalgt politisk leder, sagde Franciska Rosenkilde, at rygterne om Alternativets død var stærkt overdrevne.