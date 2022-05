Folketingets partier vil ændre pensionsregler efter Britta-dom

Beslutningsforslaget blev fremsat, efter at Højesteret i februar afgjorde, at staten ikke kan tage den svindeldømte Britta Nielsens kapital- og ratepension, selv om hun har bedraget staten for over 100 millioner kroner.

- Det er selvfølgelig stødende for enhver - og specielt offeret - at tyven kan grine hele vejen ud af banken.

- Det påhviler nu Justitsministeriet inden årets udgang at få tilpasset retsplejelovens bestemmelser efter vedtagelsen. Forslaget får desværre kun virkning for fremtiden og desværre ikke for Britta Nielsens sag, siger Preben Bang Henriksen.