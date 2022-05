Fejl med Kofods flyrejser har kostet over halv million kroner

- Det er dybt beklageligt, at vi ikke har anmodet om refusion hos EU. Det er ikke godt nok, længere er den ikke

- Vi har etableret nye procedurer for at sikre, at man ikke begår lignende fejl med ansøgning af refusion igen, siger Erik Brøgger Rasmussen til B.T.

Fejlen har ifølge Udenrigsministeriet kostet i alt 567.591 kroner.

Ministeriet oplyser til B.T., at det ikke længere er muligt at søge om refusion for Kofods EU-rejser i 2019 og 2020, da regnskaberne allerede er opgjort.

Udenrigsministeriet tilføjer desuden, at det vurderes, at ”samtlige rejser til EU’s udenrigsministermøder i 2019 og 2020 ville være blevet refunderet, hvis man havde sendt anmodningerne i tide. Dette gælder også de rejser, der blev gennemført med chartret fly”.