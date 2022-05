22/05/2022 KL. 12:00

For abonnenter Niels Hausgaard synes, at vi blev snydt i 1972, og frygter, at det sker igen – men juraen fortæller en anden historie Den folkekære entertainer og EU-skeptiker, Niels Hausgaard, frygter, at et ja ved folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet vil gentage en gammelkendt historie: en glidebane mod mere EU, mere centralisme og mindre dansk suverænitet. Men denne gang er historien om EU-kritikernes store frygt en helt anden, siger jurister.

Den kendte entertainer og EU-skeptiker Niels Hausgaard synes, at danskerne »blev røvrendt« i 1972 ved afstemningen om dansk EF-medlemskab. »Vi fik at vide, at det handlede om smør til England, men det gjorde det jo ikke. Siden har jeg været skeptisk«. Foto: Stine Bidstrup