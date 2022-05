Danmark beder Rusland forklare sin krænkelse af luftrum

- Det har den russiske ambassadør fået at vide i dag i klokkeklare vendinger.

Jeppe Kofod selv er mandag i Ukraines hovedstad, Kyiv, for at genåbne den danske ambassade, der blev midlertidigt lukket i februar, da Rusland indledte sit angreb.

- Det hører ingen steder hjemme uretmæssigt at flyve ind i hinandens luftrum på den måde. Vi har bedt Rusland om at komme med en forklaring, udtaler han.

Selv om det er et almindeligt diplomatisk værktøj at indkalde et andet lands ambassadør til samtale, er det en klar - og alvorlig - markering, siger Kim B. Olsen.