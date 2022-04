Et russisk militærfly har krænket svensk luftrum og kortvarigt også dansk luftrum nær Bornholm fredag aften.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter til Ritzau. Sveriges forsvar bekræfter hændelsen over for det svenske nyhedsbureau TT.

Flyet befandt sig øst for Bornholm og var meget kortvarigt 0,8 mil - lidt over en kilometer - inde over dansk luftrum. Det oplyser Forsvarets Operationscenter til Ritzau.