Det fortæller SF’s udlændingeordfører, Carl Valentin, De Radikales udlændingeordfører, Kathrine Olldag, og Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund.

- Det største takeaway fra det her møde er, at der ikke kommer en aftale lige foreløbig, siger Carl Valentin.

Regeringen forventer ifølge ham ikke, at der kommer en aftale inden sommer. Olldag hæfter sig ved, at Rwanda ikke er et sikkert land at sende flygtninge til.

Tidligere på dagen fortalte Tesfaye ellers, at regeringen var kommet tættere på at åbne et modtagecenter i det centralafrikanske land.