Venstre presser på for at få genåbnet dansk ambassade i Kyiv

Det vil allerede ske i denne uge.

I sidste uge besøgte statsminister Mette Frederiksen (S) og den spanske premierminister, Pédro Sánchez, den ukrainske præsident i Kyiv og holdt et fælles pressemøde.

Her annoncerede Pédro Sánchez, at Spanien genåbner sin diplomatiske repræsentation i Ukraine.

Der kom ingen melding fra Mette Frederiksen om, hvornår Danmark agter at genåbne den danske ambassade.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Det var den 24. februar, at der kom melding om, at den danske ambassade i Kyiv var rykket væk fra hovedstaden på grund af risikoen for et russisk angreb.