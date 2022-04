Ukrainske børn i Danmark kan blive undervist på deres modersmål

- Det er vi nødt til at forholde os til. Derfor giver vi nu kommunerne en helt ekstraordinær fleksibilitet, som kan bidrage til at sikre, at de ukrainske børn og unge får en så god hverdag som muligt her i Danmark.

Med aftalen får landets kommuner mulighed for at oprette særlige tilbud i dagtilbud og grundskoler til børn og unge fra Ukraine, som har opholdstilladelse efter særloven.

Målet er, at børnene får de bedst mulige rammer for at indgå i det danske samfund i den tid, de er her. Samtidig skal de have mulighed for at bevare deres tilknytning til ukrainsk sprog, kultur og identitet.