Danske politikere drager lettelsens suk efter Macron-sejr

Trods sejren til Emmanuel Macron, står det klart, at den franske befolkning er splittet.

Selv sagde han i sin tale søndag aften, at han forstår og erkender, at ikke alle de, der har stemt på ham, har gjort det på grund af hans politik og idealer.

Mange har stemt på ham for at blokere for ”den yderste højrefløj”.

Flere danske partiledere peger netop på, at den franske præsident nu står over for en opgave med at samle landet.

- Tillykke til Emmanuel Macron med valget. I en usikker tid er det vigtigt, at Frankrig har valgt en præsident, der bakker fuldtonet op om det europæiske samarbejde, skriver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Twitter.