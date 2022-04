Med sans for selviscenesættelse lod Emmanuel Macron sig søndag aften hylde foran et blinkende Eiffeltårn efter sin overbevisende sejr over rivalen Marine Le Pen.

Franske trikolorer og blå EU-flag vajede i massevis blandt de fremmødte tilhængere. Glæden eller måske mest af alt lettelsen var til at tage at føle på. Festen var langt mere afdæmpet end for fem år siden, som om tilhængerne forstod, at deres præsident kommer på en kolossal – måske umulig – opgave med at samle en splittet nation i de næste fem år.