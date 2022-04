Et politisk flertal vil afskaffe planerne om motorvejsprojektet Ring 5, der skulle have strakt sig fra Nordsjælland til Køge, hvor det tiltænkte område har været reserveret siden 1973.

I et brev til transportministeren opfordrer transportordførerne fra Venstre, SF, Konservative, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige at invitere partierne til politiske forhandlinger, »med det klare udgangspunkt, at den reserverede korridor ophæves helt«.