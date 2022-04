DF's Kim Christiansen genopstiller til folketingsvalget

En af de ting, som Kim Christiansen særligt huskes for i sin tid som transportordfører, var et stort forlig om en omfartsvej i hjembyen. Projektet endte med at blive droppet, men Kim Christiansen fastholder, at det var en god idé.

- Det var åbenbart for visionært for visse journalister, der syntes, at det var et dårligt projekt. Vi kunne have fået de 500 lastbiler, der kører nede ved fjorden om dagen, ud af byen, siger han til TV 2 Østjylland.

DF består i øjeblikket af ti folketingsmedlemmer - heriblandt partiets formand, Morten Messerschmidt. Messerschmidt står til at skulle for retten til december for en anklage om svig med EU-midler og dokumentfalsk.

DF havde i 2015 37 mandater. Det tal skrumpede til 16 med folketingsvalget i 2019 og senere til 10 grundet intern uro i partiet.