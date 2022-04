Sprøjteforbud vedtaget - men får først virkning fra 2024

- Nu forbyder vi svært nedbrydelige sprøjtemidler de steder, hvor der er en særlig risiko for, at det ender i vores grundvand. I Danmark har vi noget af det bedste drikkevand i verden, og det skal vores børn og børnebørn også have, siger hun i en pressemeddelelse.

Forbuddet omfatter de sværest nedbrydelige sprøjtemidler. Det gælder blandt andet midler med det aktive stof glyfosat, som er indeholdt i verdens mest udbredte sprøjtemiddel, Roundup.

Det bliver forbudt at sprøjte med midlerne på for eksempel stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser.