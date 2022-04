Folketinget har godkendt at sende op mod 1.000 soldater til Letland

De forventes at være klar til at indgå i Natos kommando i Letland fra begyndelsen af maj.

- Endnu en gang tak til vores soldater for, at I påtager det ansvar, og til Folketinget for den brede opbakning. Det er et vigtigt signal, vi får sendt til vores soldater, at vi er stolte af den kamp, de påtager sig, og den indsats de gør, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Det område, som det danske bidrag skal operere i, forventes hovedsageligt at være Natos østligst liggende lande som for eksempel Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Bulgarien.