Ved kommunal- og regionsrådsvalget i fjord udgjorde brevstemmerne 10 pct. af det samlede antal stemmer, men:

»Det var også drevet af, at der var nogle, som ikke have lyst til at møde frem og risikere at blive smittet med coronavirus,« understreger Rune Stubager.

Samtidig er der de senere år gjort meget for at øge valgdeltagelsen, blandt andet blandt de unge, forklarer han:

»Der er blevet sat forskellige tiltag i værk, hvor man har indrettet mobile stemmesteder, som køre ud til store arbejdspladser og på ungdomsuddannelser. Det øger også brevstemmeprocenten, da de stemmer, der bliver afgivet på et mobilt valgsted, også tæller som brevstemmer.«