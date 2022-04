Debatten om en ny folkeafstemning begyndte i dagene op til påske, da Jyllands-Posten bragte et interview med udenrigsminister Jeppe Kofod. Her ville han ikke garantere, at vælgerne bliver spurgt igen ved en ny folkeafstemning, hvis de stemmer ja til juni, og EU’s forsvarssamarbejde derefter udvikler sig i overstatslig retning, og Danmark mister sin vetoret.

Han blev spurgt fem gange uden at komme med et klart svar. Men få timer efter at JP-artiklen var publiceret forrige søndag aften, foretog han en kovending og sagde til nyhedsbureauet Ritzau, at han gerne ville garantere en ny folkeafstemning.