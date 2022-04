Investeringer i grøn energi kan betyde udskudte vejprojekter

Danmark står overfor en kæmpemæssig anlægsopgave, hvis visionen om gøre Danmark fri af russisk gas skal blive til virkelighed

Det skal ske ved at firedoble produktionen af grøn strøm fra vindmøller og solceller og gøre husstande fri at naturgas ved at omlægge til fjernvarme.

Den store anlægsopgave vil betyde, at andre af anlægsprojekter må sættes på pause. Det kan eksempelvis være vejprojekter.